A empresa acusa a fabricante de aparelhos móveis de violar sete patentes relacionadas a aplicativos e sincronização de calendário

SÃO PAULO – Mais um processo para a lista. Seguindo a prática da maioria das fabricantes de hardware e software, a Microsoft, que já acumula uma série de pedidos judiciais contra rivais, afirma em documento enviado a um tribunal norte-americano que a Motorola Mobility teria infringido sete patentes da companhia de Bill Gates relacionadas a gerenciamento de contatos, notificação e sincronização de calendário.

A Microsoft já havia feito acusação semelhante ao acusar a Motorola no ano passado por violação de nove patentes. A Motorola, fabricante de smartphones e tablets, passou a usar apenas Android, sistema operacional do Google, em seus aparelhos. Neste mês, o Google anunciou que deve comprar a divisão da Motorola a partir de uma proposta de US$ 12,5 bilhões em dinheiro. A aquisição foi vista como uma tentativa do Google de se tornar menos vulnerável a ataques como este da Microsoft, por questões relacionadas a patentes, ponto fraco do buscador.

Se a acusação da Microsoft for aceita pelo tribunal, aparelhos Motorola com Android podem ser impedidos de serem importados pelos Estados Unidos, já que a fabricação do aparelho é feita fora do país.

Em função dos fortes crescimento da plataforma, aparelhos equipados com Android seguem sofrendo ataques das fabricantes rivais. Samsung, Motorola e HTC são alvos constantes da prática. A Apple, por exemplo, arrasta uma disputa com a Samsung, no qual uma acusa a outra de cópia em função dos aparelhos Galaxy S e Tab contra iPhone e iPad. O processo ocorre em regiões diversas como EUA, Europa, Coreia do Sul e Austrália. O mesmo pode acontecer no caso Microsoft e Motorola.

