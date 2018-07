Em função de patentes, a empresa deve cobrar US$ 15 a cada smartphone vendido com Android OS

O CEO da Microsoft, Steve Ballmer. FOTO: Christian Hartmann (Reuters)

SEUL – A Microsoft exigiu que a Samsung pague US$ 15 por cada smartphone baseado no sistema operacional Android, do Google, produzido pela empresa sul-coreana.

A gigante norte-americana possui um amplo leque de patentes usadas na plataforma móvel do Google, reportou a mídia local na quarta-feira.

A Samsung deve buscar a redução do pagamento para cerca de US$ 10 em troca de uma aliança maior com a Microsoft para o uso do sistema operacional Windows, disse o jornal Maeil Business, citando representantes do setor não identificados.

A Samsung não comentou o assunto de imediato.

Em abril do ano passado, a Microsoft disse que havia chegado a um acordo de licenciamento com a taiuanesa HTC, por meio do qual receberia pagamentos de royalties por seus aparelhos rodando Android.

A exigência ocorre em um momento em que aparelhos com Android ganham popularidade. A Microsoft cobra taxas da HTC e da Samsung pelo uso do Windows para dispositivos móveis e fez uma aliança com a Nokia para desafiar o Google e a Apple no mercado de smartphones.

Analistas estimam que a Samsung, segunda maior fabricante de celulares, tenha vendido cerca de 19 milhões de smartphones no período de abril a junho, a maioria deles usando o Android. A expectativa é que a companhia surja como maior produtora mundial do segmento, superando o reinado de mais de 10 anos da Nokia.

