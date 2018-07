BRUXELAS – A Microsoft e diversas outras companhias apresentaram reclamações aos reguladores antitruste da União Europeia sobre a rede social do Google, informaram duas pessoas familiares ao assunto, em uma medida que pode levar a UE a ampliar sua atual investigação sobre o Google.

A reclamação da Microsoft ressalta o crescimento da rivalidade entre as duas companhias.

A Microsoft e outras empresas expressaram suas preocupações informalmente, informaram as fontes, que não forneceram detalhes sobre a natureza da queixa sobre a rede social Google+, por ser considerado um assunto sensível.

A Comissão Europeia rejeitou comentar e a Microsoft disse que não faria qualquer pronunciamento sobre “rumores ou especulações”.

