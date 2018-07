Em promoção, o Surface Pro custará a partir de US$ 799 nos Estados Unidos e outras quatro regiões

SÃO PAULO – A Microsoft reduziu os preços do tablet Surface Pro em cem dólares nos Estados Unidos e em outras quatro regiões (Canadá, China, Hong Kong e Taiwan) em uma promoção que deve durar até o dia 29 de agosto, segundo a empresa.

Foto: Divulgação

Até a data, as versões de 64 GB e 128 GB do Surface Pro vão custar US$ 799 e US$ 899 respectivamente, cem dólares a menos que o preço cobrado anteriormente. A redução é feita depois de a empresa relatar uma despesa de US$ 900 milhões por causa do grande estoque de seus tablets Surface, na divulgação dos resultados financeiros do segundo trimestre.

O Surface Pro é o modelo mais avançado do tablet da Microsoft, lançado no ano passado, e tem mais capacidade de memória e processamento. O aparelho usa a sistema operacional o Windows 8 Pro, em vez da versão Windows RT, mais limitada e adotada do modelo mais simples do Surface. A versão básica, que custa a partir de US$ 349, teve uma redução de preço em julho, de US$ 150, cerca de 30% menor que o valor original.

Os valores dos aparelhos da Microsoft são considerados altos, comparados aos preços comprados pelos tablets concorrentes e líderes de mercado. Nos EUA, o iPad e o iPad Mini, da Apple, custam a partir de US$ 499 e US$ 329, respectivamente. O tablet Galaxy Tab 3, da Samsung, tem preços que variam entre US$ 200 (7 polegadas), US$ 300 (8 polegadas) e US$ 380 (10,1 polegadas).

Segundo a consultoria IDC, 2 milhões de unidades de tablets com Windows (RT e outras versão) foram vendidas no segundo trimestre de 2013, o que dá à Microsoft 4,5% do mercado de tablets, atrás das plataformas Android (62,6%) e iOS (32,5%).

O Surface foi lançado em outubro de 2012, junto do Windows 8, em um esforço da Microsoft para renovar sua marca e seus produtos, mais voltados para a computação móvel. Uma de suas principais novidades é um capa que funciona como teclado, transformando o tablet em um notebook. A capa é vendida separadamente.

