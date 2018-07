FOTO: Reprodução FOTO: Reprodução

SÃO PAULO – A Microsoft anunciou nessa quinta-feira, 28, algumas mudanças em sua loja de aplicativos, a Windows Store, o que resultou na remoção de 1,5 mil apps falsos.

A partir de agora, três requisitos são básicos para um aplicativo estar na Windows Store. Eles precisam ser nomeados de forma a refletir as funções do programa, deverão ser categorizados de acordo com seu objetivo e não podem ter ícones similares aos de outros aplicativos.

De acordo com a empresa, a maioria dos desenvolvedores da Windows Store aceitou as mudanças, e disse que irá reembolsar os usuários de aplicativos que foram baixados por engano graças a problemas em nomes e descrições. A Microsoft declarou ainda que está em processo de acelerar a revisão de apps, e pediu a seus usuários que avisem-na de problemas com apps da loja.