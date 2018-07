O SharePoint será oferecido em versão beta a partir de novembro, junto com o pacote Office 2010 – com o qual ele se integra nativamente. O programa ainda poderá ser executado a partir da nuvem, com instalação em servidor, além de contar com ampliação dos serviços oferecidos no SharePoint Online.

Com as inovações oferecidas, o SharePoint se aproxima um pouco mais das funções defendidas pelo Google Wave para colaboração online em tempo-real. A InfoWorld americana cita a definição do analista Rob Koplowitz, da Forrester, que afirmou que o SharePoint 2010 é “como o Facebook para empresas”.