Pacote de utilitários ofusca lançamento fraco do Windows 8.1; empresa teve lucro de US$ 6,56 bilhões

SEATTLE – A Microsoft disse nesta quinta-feira que seu lucro no segundo trimestre fiscal subiu 3 por cento, com fortes vendas de seu software Office para empresas ofuscando mais um trimestre fraco para seu sistema Windows, e enquanto consumidores adotam os tablets em detrimento dos PCs.

Bill Gates fala no Fórum Econômico Mundial, em Davos, na Suíça. FOTO: EFE

A maior empresa de software do mundo registrou lucro de US$ 6,56 bilhões, ou US$ 0,78 por ação, comparados aos US$ 6,38 bilhões, ou US$ 0,76 dólar, um ano antes.

O resultado superou facilmente a média das estimativas dos analistas de Wall Street, de US$ 0,68 dólar, de acordo com a Thomson Reuters I/B/E/S.

As ações da Microsoft subiram quase 4% no after market.

As vendas subiram 14%, para US$ 24,5 bilhões, ajudadas por crescimento nas vendas do Office, de seu console de videogame Xbox e dos novos tablets Surface, superando as estimativas de Wall Street, de US$ 23,7 bilhões.

Nos últimos meses, analistas elevaram levemente as estimativas de receitas da empresa, mas reduziram as projeções para o lucro líquido.

A Microsoft não disse nada sobre sua busca de cinco meses por um novo presidente-executivo para substituir Steve Ballmer, que vai deixar o cargo, processo que está demorando mais que o esperado por investidores.

/ REUTERS