O anúncio hoje da nova geração do sistema para celulares da Microsoft colocou a empresa de volta ao centro da evolução da computação móvel. O Windows Phone 7 Series (ou a sétima versão do Windows Mobile) provoca um impacto quase tão grande quanto o Android. Porém, em vez de os serviços do Google estarem em primeiro plano, são as ferramentas da Microsoft que pipocam pelo telefone.

Para fazer buscas online, o Windows Phone 7 usa o buscador Bing. Para procurar endereços, o Bing Maps. Para transferir músicas do computador para o telefone, o software do Zune (para quem não conhece, Zune é o iPod da Microsoft). Quem quiser baixar jogos, se registra na Xbox Live, a rede de games do famoso console. Sem falar no Outlook para ler e-mails, o Internet Explorer para visitar sites, e do pacote Office. Com o Windows Phone 7 a Microsoft cria um sistema que se encaixa bem com os serviços dela e adaptado às telas de celular sensíveis aos toques dos dedos.

Durante o anúncio, o CEO Steve Ballmer disse que o sistema foi criado do zero, pensando nas tecnologias que existem hoje e para integrar a comunicação online ao telefone. Dessa vez, a empresa parece ter conseguido um bom resultado. Os celulares com Windows prometem ser tão fáceis de usar quanto qualquer iPhone ou Android, com comandos intuitivos.

Cada tipo de funcionalidade do Windows Phone está organizada em “hubs” ou “centrais”. A central de “pessoas” (ou ‘people hub’) mostrará todas as formas de se comunicar com os contatos da agenda, seja por mensagens de texto, por recados no Facebook ou até por fotos postadas em redes sociais. Por falar nisso, o Windows Phone terá integração com o Facebook para publicar imagens com um clique. Há ainda as centrais de fotos, games, aplicativos (a loja online Marketplace), Office (com ferramentas para o trabalho) e de música e vídeo. Veja as imagens aqui.

Um outro detalhe durante a apresentação, porém, deixou uma dúvida no ar. Ballmer criticou indiretamente o iPhone e o Android porque estão cheio de aplicativos, mas as pessoas só podem usar um programa de cada vez. Ele deu a entender que, no Windows Phone, os aplicativos poderão conversar entre si. Ninguém sabe como isso vai funcionar na prática. Ballmer disse que esse detalhe será apresentado daqui um mês, em um evento para desenvolvedores. Mas a ideia mostra o caminho que os celulares podem tomar daqui para frente. Além de precisar de sistemas que estimulem a criação de aplicativos de terceitos, os programinhas precisam ser integrados. para trocar informações entre eles e trazer uma experiência mais completa para as pessoas.

Pode ser. Por enquanto, porém, o Windows Phone ainda fica na promessa. Os primeiros modelos de celular do mercado a usar o novo sistema só devem chegar nos EUA e na Europa no fim de 2010. Até lá, os concorrentes terão bastante tempo para se armar contra a Microsoft.

As operadoras Orange (França) e AT&T (EUA) devem ser as primeiras a lançar os telefones com Windows Phone. Mas outras, como T-Mobile, Telecom Italia, Telefónica, Sprint, Verizon, Vodafone, SFR, Telstra e Deutsche Telekom também estão na fila.

Fabricantes que já tinham celulares com Windows Mobile também estão na empreitada para adotar o Windows Phone, entre eles LG, Samsung, HTC, Sony Ericsson, Toshiba, Dell, HP e Garmin-Asus.