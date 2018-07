O Nokia 3310 ganhou a fama de indestrutível por sua resistência a quedas e acidentes. FOTO: Reprodução O Nokia 3310 ganhou a fama de indestrutível por sua resistência a quedas e acidentes. FOTO: Reprodução

SÃO PAULO – A Microsoft anunciou que vai descontinuar a linha de celulares comuns (feature phones) da Nokia, como parte da política de redução de gastos da empresa divulgada no começo dessa semana. A estratégia da empresa agora é de se focar em smartphones com Windows Phone, diz um comunicado interno da empresa, que informou qoe os aparelhos das linhas Asha e Series 40 não terão mais produção.

Os feature phones foram, durante muito tempo, os destaques da Nokia – incluindo o hoje clássico Nokia 3310, que ganhou a fama de ser um aparelho indestrutível. Com o fim da sua linha de feature phones e o encerramento do Nokia X, projeto de aparelhos com versão modificada do Android, o que era a Nokia passa a ser apenas uma fabricante de celulares com Windows Phone.

Para quem tem um Asha ou um Series 40, calma: todos esses aparelhos ainda terão suporte e serviços pelos próximos 18 meses. Entretanto, novas atualizações não devem acontecer para esses celulares, cujos donos devem ser atraídos pela Microsoft para o Windows Phone. “O objetivo da Nokia era fazer hardware bem sucedido; a meta na Microsoft é agradar nossos consumidores com plataformas, serviços e aplicações da Microsoft”, diz Jo Harlow, um dos chefes da área de Windows Phone.