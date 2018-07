Empresa anuncia que não vai mais participar da feira de eletrônicos Consumer Electronics Show depois da próxima edição

NOVA YORK – A Microsoft vai deixar a feira internacional Consumer Electronics Show (CES), a maior conferência do setor nas Américas. A empresa disse nesta quarta-feira, 21, que a próxima edição da CES — que ocorre entre 9 e 12 de janeiro em Las Vegas — será a última a ter um estande e a tradicional apresentação de inauguração com o seu CEO. Com isso, a empresa se junta à Apple na afirmação de que prefere fazer seus próprios eventos para lançar novos produtos.

O CEO da Microsoft, Steve Ballmer, durante a edição de 2010 da Consumer Electronics Show (CES). FOTO: Mario Anzuoni/REUTERS – 6/1/2010

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter, no Facebook e no Google+

O fundador da Microsoft, Bill Gates, fez apresentações do tipo por 11 anos consecutivos. O atual CEO, Steve Ballmer, tem feito palestras pelas últimas três edições e vai realizar mais uma no mês que vem.

A empresa de software tem sido uma das maiores patrocinadoras norte-americanas do evento anual, que reuniu quase 150 mil visitantes na edição mais recente, em janeiro. Originalmente focada em eletrônicos presentes na sala de estar, a feira se tornou um grande evento para todo tipo de eletrônico de consumo depois do fim de outras conferências focadas em computadores, como a Comdex.

A Microsoft disse que vai continuar a usar a CES como um espaço de contato com os consumidores, mas não terá mais estande porque seus lançamentos deixaram de coincidir com a data de realização da CES, logo no início do ano.

Na próxima edição da CES, Ballmer está agendado para falar sobre o sistema operacional Windows 8. Mas o software ainda não deve chegar ao mercado antes do fim de 2012, então os fabricantes de computadores não poderão mostrar nenhum produto rodando o sistema.

“Eles ainda não estão prontos. Então ele (Steve Ballmer) vai ficar preso à demonstração de um monte de coisas que só estarão prontas depois de meses”, disse o analista Rob Enderle, que acompanha a indústria de tecnologia.

A Apple deixou de participar totalmente de feiras do tipo depois de participar da conferência Macworld em 2009.

A associação que organiza a CES disse que recebe uma demanda enorme de interessados em fazer discursos de apresentação, e teve ofertas de empresas que querem alugar o espaço em que a Microsoft tradicionalmente monta o seu estande.

/ AP