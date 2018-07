Chamado de Cortana, sistema de assistência por voz da empresa do Windows terá integração com Bing

SÃO PAULO – O Siri, da Apple, e o Google Now, do Google, há tempos travam uma batalha para saber qual é o melhor sistema de assistência por voz com inteligência artificial. Um terceiro concorrente deve entrar nessa briga a partir de abril: trata-se do Cortana, da Microsoft.

Segundo o MSFT Nerd, site especializado em notícias da Microsoft, a empresa estaria prestes a lançar seu sistema próprio para Windows Phone em abril, próximo à conferência de desenvolvedores Build.

De acordo com a publicação, o Cortana terá integração com o Bing e será possível utilizá-lo nos dispositivos móveis da empresa apenas dizendo a frase “Bing tell me…” (“Bing, me diga…”, numa tradução literal).

Além disso, o MSFT Nerd também diz que o sistema deverá chegar ao aplicativo do Bing para iPhone no mercado americano em setembro, e que a tecnologia ganhará aplicação no Xbox One e no Windows a partir de 2015 – no caso do sistema operacional, isso acontecerá no “Windows 9″, atualmente chamado de Threshold (“fronteira, limiar”, em uma tradução literal).

Os fãs de Halo devem estar muito felizes com a notícia: Cortana é o nome do personagem de inteligência artificial na série de games, uma das mais famosas produzidas para os consoles da Microsoft.