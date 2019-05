Microsoft Empresa deve dar mais detalhes sobre o projeto em sua apresentação na E3

Notícia boa para quem gosta de jogar no computador: a Microsoft anunciou nesta quinta-feira, 30, que vai levar o Game Pass, seu serviço de biblioteca de jogos (quase como uma Netflix dos games) para os PCs. Hoje disponível no Xbox, com assinatura de R$ 30 ao mês aqui no Brasil, o serviço "pra quem joga com mouse e teclado" deverá ter cerca de 100 títulos, incluindo produções de empresas como Bethesda, Sega, Devolver e os estúdios da própria Microsoft.

Em comunicado publicado nesta quinta-feira, 30, a empresa prometeu divulgar mais detalhes sobre o serviço em sua apresentação na E3, no próximo dia 9 de junho. Já se sabe, porém, que além da biblioteca de jogos, os assinantes também receberão descontos de até 20% na compra de outros na Microsoft Store, a loja oficial de games da empresa.

Boa parte dos títulos, vale dizer, já está disponível nos PCs por conta do Play Anywhere, iniciativa da Microsoft que permite que seus jogos exclusivos do Xbox também sejam lançados para computadores, na mesma data – quem compra o conteúdo em uma plataforma recebe o mesmo jogo de graça na outra.

Além disso, a empresa anunciou que vai oferecer games de seus estúdios – como Halo ou Age of Empires – na loja Steam, adotando uma postura holística. "Os jogadores devem poder escolher onde compram seus jogos", disse Phil Spencer, o líder da área de Xbox dentro da Microsoft.