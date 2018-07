Foi curioso o Google ter apresentado o Chrome OS sem ter nada do projeto para mostrar – vídeo, imagens ou demos. A única vez em que a empresa fez algo parecido foi no anúncio do Android, provavelmente por causa da parceria com as empresas de celular envolvidas no desenvolvimento do OS. No lançamento de outros serviços, o Google nunca vazou oficialmente informações precisas sobre um lançamento sem ter nenhum ‘preview’ dele.

Comenta-se por aí que o Google não anunciou o Chrome OS esta semana por acaso. Como bem indicou o leitor Julio Nobrega, neste post, alguns blogueiros gringos (o TechCrunch e o IStartedSomething) estão cogitando que o lançamento do novo Office, que rodará na web e será provavelmente o principal concorrente do Google Docs, será feito na próxima segunda, 13, durante a Convenção Mundial de Parceiros da Microsoft em Nova Orleans.

Apesar da tradição do Office como o software de edição de texto padrão de todo mundo, o Google Docs já se consolidou como o principal editor de texto baseado na web, e pra muitos usuários acabou substituindo bem até o Office, já que se integra com todas as outras ferramentas que o Google dispõe.

O Google chegou primeiro e foi bem sucedido – a Microsoft vai ter que ralar para integrar novo Office ao navegador a principalmente ao Windows, especialmente se quiser conquistar os usuários do Google Docs. A dimensão da briga entre a Microsoft e o Google está começando a tomar forma.