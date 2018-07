Novo console da Microsoft foi lançado em 13 países e estabeleceu novo recorde para vendas do Xbox

SAN FRANCISCO – A Microsoft vendeu mais de um milhão de unidades de seu novo console Xbox One nas primeiras 24 horas depois de o produto ter chegado às lojas na sexta-feira, equivalente ao número obtido pelo rival PlayStation 4, da Sony, apesar de o aparelho ter sido lançado em muito mais países.

O novo console, lançado em 13 países, estabeleceu um novo recorde para vendas do Xbox no dia inaugural e está esgotado em muitas lojas, informou a Microsoft em comunicado.

A Sony afirmou que também vendeu 1 milhão de unidades do PS4 nas primeiras 24 horas, na sexta passada, mas apenas nos Estados Unidos e no Canadá. A partir de 29 de novembro, o PS4 será vendido em outras regiões, como Europa, Austrália e América do Sul. No Japão, ele será lançado apenas em fevereiro.

A Microsoft está em meio a uma guerra de consoles com a Sony neste ano. A gigante dos softwares espera que o Xbox One não apenas atraia aficionados em jogos, mas também uma base de consumidores maior, de amantes da TV e da música, devido às ferramentas interativas e aplicativos que possui.

“Estamos trabalhando duro para fabricar mais consoles do Xbox One”, afirmou Yusuf Mehdi, vice-presidente de marketing e estratégia do Xbox.

O analista Colin Sebastian, da Robert W. Baird & Co, afirmou esperar a entrega de 2,5 a 3 milhões de unidades do Xbox One e do PS4 no último trimestre do ano.

O PS4, com preço de US$ 399 nos EUA, e o Xbox One, a US$ 499, oferecem melhores gráficos para efeitos realísticos, processadores mais rápidos e uma enorme quantidade de jogos exclusivos.

/ REUTERS