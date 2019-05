Microsoft Microsoft Word terá ferramenta para ajudar a escrever melhor

Quem sofre na hora de escrever pode ganhar um aliado em breve. Nesta segunda, 6, durante a Build, conferência anual de desenvolvedores da Microsoft, a companhia anunciou que o Word, seu tradicional editor de textos, ganhará uma nova ferramenta de inteligência artificial. Batizada de "Ideas", o recurso promete ajudar os usuários a escrever melhor.

Ele é uma espécie de corretor gramatical turbinado: além de detectar erros básicos de digitação e pontuação, o Ideas faz sugestões que melhoram a clareza, concisão e inclusão de diferentes grupos nas frases. A ferramenta também vai estimar o tempo de leitura de cada documento e decodificar acrônimos para facilitar a vida do leitor. Todas as sugestões feitas pelo Ideas serão baseadas no banco de dados e plataforma de inteligência artificial da Microsoft.

A ferramenta chega em junho para membros do Office Insider, programa de testes da companhia, e deve ser levado aos outros usuários entre setembro e dezembro de 2019. Até a conclusão deste texto, ainda não havia confirmação por parte da Microsoft se o recurso estará disponível em português.