Pesquisa mostra que apenas a mídia online tem crescimento; televisão, jornais e rádio perdem espaço

SÃO PAULO – Metade das pessoas já lista os meios digitais como principal fonte de informação. Entre todas os formatos, apenas a televisão ainda vence o online, embora esteja em queda, assim como os jornais impressos e o rádio. Esse são os resultados da pesquisa anual sobre a mídia norte-americana divulgada pelo Pew Research Center.

Uma das explicações para a continua expansão da audiência do conteúdo online é o aumento no número de smartphones (45%) e tablets (31%). O número de adultos com tablets, por exemplo, triplicou em relação ao ano anterior.

Junto com a audiência migrou a receita publicitária do online, que desde 2011 supera a dos veículos impressos. Nos EUA, 23% de toda a publicidade está no mercado online, sendo superada novamente só pela televisão. São os dois únicos setores com crescimento em sua receita de publicidade.

Ainda assim, a pesquisa olha para o impresso com otimismo, enxergando um momento de estabilidade diante da crise. Dos 1380 jornais avaliados, 450 já realizaram ou planejam criar modelos de conteúdo pago online para conseguir superar a diminuição de receita gerada pela queda da publicidade no impresso.

De qualquer maneira, a tendência são redações maiores dedicadas ao online, edições impressas só três vezes por semana e o fim de grandes escritórios. O principal erro, apontam os analistas, é que os veículos conseguem atrair novos leitores, mas não conseguem converter isso em receita publicitária.