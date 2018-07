Ao longo desta semana, o Centro de Convenções da FAAP, no bairro de Higienópolis, em São Paulo, recebe um dos maiores eventos de mídias sociais do mundo — o Social Media Week. O SMW ocorre simultaneamente em nove cidades-sede ao redor do mundo: além de São Paulo, Londres, Nova York, San Francisco, Roma, Hong Kong, Toronto, Istambul e Paris também recebem edições do evento.

O destaque da terça, 8, ficou por conta da apresentação de um estudo realizado pela agência de publicidade JWT, revelando hábitos e comportamentos da mídia brasileira — profissional ou não — na era social. A pesquisa, intitulada Verdades, Mentiras & Mídias Sociais, busca entender o quanto as mídias sociais interferem nas tradicionais, e vice-versa.

O resultado surpreendeu: segundo a JWT, as mídias sociais ainda são totalmente pautadas pela mídia tradicional, reverberando assuntos que são aprofundados apenas na cobertura de jornais e revistas. O inverso não acontece, apesar das redes sociais se consolidarem cada vez mais como “pulso do que a população está pensando, fazendo e falando”.

O estudo prova, por exemplo, que apesar de assuntos como o filme A Origem e o polvo Paul se manterem por um longo período entre os tópicos de destaque nas redes sociais, sua cobertura pelas mídias tradicionais ainda é pontual e não acompanha a curva de interesse demonstrado pelo público. A conclusão alcançada pela pesquisa é que as ferramentas ainda despertam mais interesse do que as coisas que acontecem nela — não à toa o tema foi capa das revistas Veja e Época em 2010.

Na terça-feira, 8, o evento ainda recebeu os blogueiros do Jovem Nerd, Alexandre Ottoni e Deive Pazos, em mesa que discutiu os paradigmas de mudança na web. O diretor global da Pepsico para mídias sociais, Bonin Bough, também participou da SMW com palestra sobre as mudanças que rede sociais globalizadas trouxeram para o ambiente corporativo.

Seminários e debates têm transmissão online ao vivo, mas as inscrições gratuitas para o Social Media Week 2011 já estão encerradas. O evento ainda conta com participações do pesquisador de mídias sociais do MIT Ethan Zuckerman, do comediante Rafinha Bastos, e dos blogueiros Edney Souza e Alexandre Inagaki.

O editor-chefe de conteúdos digitais do Estado, Pedro Doria, media bate-papo entre Renê de Paula (Locaweb) e Gil Giardelli (ESPM/Gaia). O SMW 2011 termina na sexta-feira, 11.

