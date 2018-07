O terceiro dia da Social Media Week 2011 no auditório da FAAP, em Higienópolis, deu sequência ao ciclo de palestras e debates que acontecem simultaneamente em outras oito cidades do mundo – entre elas, Paris, Londres e Nova York. Com um público composto majoritariamente de estudantes da faculdade, o evento tinha cara de seminário universitário, diferente do grande painel internacional que se propõe a ser.

—-

Público da Social Media Week nesta quarta-feira (FOTOS: EVELSON DE FREITAS/AE)

A tarde começou com uma discussão sobre Isolamento Digital x Inclusão Social em que Tiago Dória (iG) deveria debater com Luciana Annunziata, da Dobra Learning, sob moderação do consultor Luciano Palma. Palma, na verdade, acabou dominando a discussão, que circulou entre temas como o alcance dos sites de leilão (como o MercadoLivre) entre classes mais baixas e a diferença entre amigos e contatos em redes sociais – foi citado como exemplo o caso da inglesa Simone Beck, que anunciou seu suicídio na rede social no Natal de 2010 e teve seus apelos ignorados pelos supostos amigos.

Enquanto acontecia o debate, o pequeno corredor do Centro de Convenções da FAAP era tomado por stands dos patrocinadores, com diversas geladeiras de refrigerante e agentes de divulgação ocupando o pequeno espaço que sobrava para que as pessoas efetivamente socializassem entre uma palestra e outra. O que acabou acontecendo foi que quase ninguém abandonava seu disputado assento dentro do auditório, tirando proveito dos curtos intervalos entre palestras.

Debate entre Tiago Dória (IG) Luciana Annunziata (Dobra Learning), sob moderação do consultor Luciano Palma

Na sequência, a discussão sobre o que é realidade e o que é mito no universo mobile das redes sociais apresentou um ponto de vista bastante peculiar sobre a situação do setor no Brasil. Com mesa composta basicamente por executivos de publicidade, a discussão ficou restrita a temas como acompanhamento de métricas em campanhas para celular e hábitos de uso do aparelho pela classe C – exemplificada em menções a empregadas domésticas e manobristas, sob risadas da plateia. Um dos participantes do debate, o representante da agência Fingertips, Bruno Masi, ainda defendeu que é muito difícil fazer com que a criatividade do brasileiro seja traduzida em produtos inovadores de grande sucesso.

Se o grande mote da Social Media Week era botar de frente personalidades do mundo digital em ambiente real, o evento fracassou por desestimular o bate-papo de corredor e pela falta de participação da plateia. Como seminário universitário, provavelmente funcionou melhor para quem entende muito pouco sobre o assunto, já que os temas de discussão são praticamentes os mesmos da Campus Party e outros eventos recorrentes de cultura digital.

Área de convivência da feira

Publicitários ou aspirantes à carreira também puderam desfrutar de diversas discussões voltadas especificamente para seu mercado, como gestão de marcas na web, games e plataformas sociais como ferramentas de divulgação, e as diferentes perspectivas sobre as mídias sociais na hierarquia das empresas.

