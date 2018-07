Depois do vídeo explicando a falha que causou a perda de todo o banco de dados do Migre.me e tirou o mais popular encurtador de URLs brasileiro do ar por quase três dias, Jonny Ken, responsável pelo site, voltou a se manifestar, agora bem mais tranquilo, para anunciar que conseguiu recuperar a maior parte dos dados e que o serviço já foi restabelecido.

Jonny recorreu ao seu antigo sistema de hospedagem (de onde o Migre.me saiu há exatas duas semanas) para recuperar o todo banco de dados do serviço, já que a falha atingiu também o backup dos dados do host recentemente contratado. Apenas os links gerados entre o dia 27 de agosto (data da mudança de servidor) e o dia 1 de setembro (quando o site saiu do ar) não estão funcionando, pois as informações das duas últimas semanas não puderam ser recuperadas.

Segundo Jonny, o retorno ao servidor antigo (o que mantinha o backup e permitiu a restauração dos dados) permitiu que algumas mudanças na programação no site fossem feitas mudanças para melhorar a segurança das informações do serviço em caso de nova falha e a velocidade das buscas.

“Agora, estou usando um tipo de tecnologia que, apesar de ser um pouco mais lenta que a anterior, não corrompe os dados de maneira nenhuma, mesmo que eu tenha que interromper um processo e recomeçar o sistema. Mas o tempo de pesquisa para o usuário vai continuar o mesmo ou melhorar, pois inclui o sistema de parcelamento no banco de dados, ou seja, ele vai ser quebrado em umas 500 partes e a informação vai ser buscada no lugar certo. Então, não leva o tempo de carregar todo o banco de dados para fazer uma pesquisa”, explicou ao Link.

O novo sistema também permite que ele bloqueie domínios assinalados como spam pelos usuários — e não apenas links como era anteriormente. Além disso, a partir de agora, o Migre.me também aceita caracteres internacionais, como os japoneses e os árabes.

O criador do encurtador de URLs brasileiro também diz que vai tentar “fazer uma gambiarra” para recuperar os dados das duas últimas semanas.

Perguntado sobre a experiência de explicar o problema tão abertamente em vídeo para os usuários, Jonny disse que foi a melhor opção para esclarecer as coisas e mostrar respeito por quem usar seu serviço: “eu já fazia podcasts e vídeos reviews de produtos, mas gravar um vídeo com você aparecendo é uma exposição muito maior. Eu achei melhor que escrever uma nota ou publicar qualquer coisa por escrito. Recebi muitos elogios de pessoas que viram que eu também estava muito chateado com o que aconteceu e que não tentei esconder ou amenizar nada. O vídeo foi mais real, o mais sincero”.