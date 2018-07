O clássico Kind of Blue, disco que deu início ao cool jazz e à carreira do Picasso da música popular que é Miles Davis, completou 50 anos nesta segunda-feira e de todos os tributos imagináveis, nenhum soa mais curioso do que o disco cogitado pelo americano Andy Baio. Ele reuniu músicos da cena chiptune para gravar uma homenagem 8-bit ao marco zero da carreira de Davis.

Chiptune? É o nome dado pro estranho gênero musical que consiste em tocar músicas como se elas fossem trilhas sonoras de computadores e games dos anos 80. Com poucos recursos tecnológicos e timbres sintetizados quase à caricatura, os nomes desta cena musical se contentam em fazer música como se fossem um videogame de segunda geração.

O projeto contou com a infraestrutura oferecida pelo site Kickstarter, que permite que se realize projetos com a colaboração de internautas. Bayo estipulou quanto precisaria para bancar o disco – desde pagar tanto os artistas quanto à editora de direitos autorais de Miles Davis até enviar o disco físico para quem contribuiu com a primeira parte do projeto – e colocou o projeto numa espécie de leilão às avessas. Assim, quanto mais gente topava bancá-lo, mais rápido o disco ficou pronto.