O novo Milestone 2. Fotos: divulgação

A Motorola lançou seu smartphone Milestone no final do ano passado e conquistou fãs, graças à combinação de tela, resolução, e o sistema operacional do Google, o Android, na sua versão 2.1. Nesta terça-feira, 5, a empresa norte-americana apresentou o sucessor Milestone 2, o primeiro smartphone a utilizar o Android 2.2 (ou Froyo) no Brasil.

O lançamento vem acompanhado de outros dois: um superresistente, intitulado Defy e outro mais acessível, chamado Spice. A empresa faz anúncio já mirando no mercado do fim de ano. “O Natal vai ser muito focado em smartphones. E este ano vai ser do Android, apostamos nisso”, disse Sergio Buniac, vice-presidente sênior da Motorola Mobility. Aliás, a nomenclatura nova é uma das duas empresas nas quais a Motorola Brasil se desmembrou, a outra se chama Motorola Solutions.

O executivo apresentou os celulares, mas antes justificou a escolha da empresa pelo OS do Google citando dados da VisionMobile sobre o Android: hoje ele está presente em 52% dos smartphones aprovados pela Anatel, é o sistema que o desenvolvedor precisa de menos linhas de código para trabalhar (e criar um aplicativo), e, por fim, é o que mais cresce – e em menor tempo – no mundo e no Brasil. “Saímos de 6 ou 7 plataformas e hoje estamos operando com o Android, que voltou a nos permitir a inovação”, afirmou Buniac.

Sobre as especificações, o Milestone 2, chamado de Motorola Droid 2 nos EUA, possui um bom processador de 1Ghz, 21 opções de painéis de widgets (7 páginas para cada um dos três perfis possíveis, como “casa”, “trabalho” e “lazer”, por exemplo), câmera de 5 megapixels com flash de LED duplo (com auto-retrato e panorâmica) , tela de 3,7 polegadas, vídeo reproduzido em alta definição (720p), memória máxima de 40 gigasbytes (8 GB interna, mais 32 GB com cartão de expansão) ,o Motoblur equipado com algumas novas funções (como a de filtrar redes sociais e usuários dos quais não deseja visualizar atualizações), Adobe Flash 10.1 (e não mais o Lite), teclado slide QWERTY e a possibilidade de transformar o aparelho em um hotspot móvel, fornecendo internet Wi-Fi para até 5 outros usuários. O Milestone 2 desbloqueado e pré-pago sairá por R$1.700 reais.

Além do dono da festa, foi exibido também um smartphone mais robusto, com o mesmo tamanho de tela do Milestone 2, software e funcionalidade menos avançadas, mas que aposta na sua resistência como atrativo. O Motorola Defy foi projetado para suportar areia, água e arranhões. Em uma das etapas do seu teste, o aparelho é colocado debaixo d’água, recebendo ligações enquanto ainda está lá. Vem com a versão anterior do Android (2.1) e do Flash (Lite), mas com câmera de 5MP com flash, processador de 800Mhz e memória máxima de 34Gb. Ele custará no mercado entre R$1.400 e R$1.500 reais.

O Motorola Defy.

Por fim, o Spice, que teve o software inteiramente produzido no Brasil e é o mais barato dos lançamentos, chegando a R$ 800 também no plano pré-pago e desbloqueado. O aparelho é equipado com o Android 2.1, um processador menos potente, de 528Mhz; câmera de 3MP, teclado QWERTY deslizante, touchpad (espécie de cursor localizado atrás do aparelho e que funciona como um mouse, tirando a necessidade de se tocar na tela). O destaque do aparelho é o sistema chamado Flashback, que mostra na tela uma linha do tempo contendo tudo o que aconteceu no smartphone: mensagens, ligações recebidas, atualizações em redes sociais, e-mails enviados. Tudo em uma tela elegante e bem funcional.

O modelo Spice, com teclado deslizante.

Os três lançamentos estão previstos para estarem nas lojas entre a primeira e a segunda semana de novembro. A empresa anunciou ainda que no primeiro trimestre de 2011, o Milestone, o primeiro, terá seu OS atualizado, recebendo finalmente a versão 2.2.