Quando o recurso de navegação foi anunciado pelo Google, em outubro, o buscador afirmou que o recurso estaria disponível para celulares que tivessem a versão 2.0 do Android, o que é extamente o caso do Milestone. Junto com o Droid, ele é por enquanto um dos únicos aparelhos lançados com o Android 2.0. Mas o Google só disponibiliza o serviço de navegação para o Droid.

Apesar do problema, o Milestone é ainda melhor que o Dext, outro aparelho da Motorola que usa o Android. Sem o serviço de integração com redes sociais MotoBlur, o Milestone é mais limpo e deixa a pessoa mais livre para personalizá-lo com os widgets que quiser.

Além disso, o Milestone usa a própria rede Wi-Fi para se conectar ao computador. É a ferramenta Phone Portal. Dessa forma, você pode transferir imagens, organizar contatos, enviar SMS e ver o histórico de ligações sem conectar o celular ao computador por cabo ou Bluetooth. O Milestone gera um endereço especial para você acessar de um computador que está conectado no mesma rede Wi-Fi, que pode ser protegido por senha. Em seguida, é aberta uma página, como a de um site convencional, com todas as informações do celular.

Veja as fotos que já fizemos enquanto prepararamos o teste completo para Link no papel.

1-Tela do Milestone bloqueada.

2-Uma das três áreas de trabalho.

3-Lateral esquerda, com entrada mini USB.

4-Visão de cima do aparelho, com a entrada de fone de ouvido e o botão de liga/desliga e bloquear/desbloquear tela.

5-Visão das “costas” do celular, com a câmera de 5 megapixels

6-O teclado fechado, mostra o menu aberto, na tela de 3,7 polegadas.

7-O aplicativo do Google Maps, sem a navegação em tempo real.

8-Tela do Phone Portal

9-E o aplicativo do Phone Portal rodando no celular.