SÃO PAULO – Usuários do Snapchat, atenção: milhares de fotos do aplicativo de mensagens efêmeras foram hackeadas e vazadas em um tópico do site 4chan. De acordo com o site Business Insider, invasores capturaram mais de 13 GB do serviço, com estimativa de entre 100 mil e 200 mil imagens sendo publicadas – boa parte delas, fotos íntimas dos usuários do serviço — vale lembrar que 50% das contas do Snapchat são de menores de 17 anos

O hackeamento chama atenção porque o Snapchat é um app de mensagens efêmeras; isto é, depois que elas são enviadas e vistas pelo destinatário, elas se apagam. Porém, muitos usuários usam aplicativos-terceiros ou sites que são capazes de armazenar as mensagens antes que elas se autodestruam, como o Snapsave e o site Snapsaved.com.

Em nota à imprensa, o Snapchat declarou que as imagens não foram vazadas de seus servidores, e que “os usuários foram vítimas de aplicativos terceiros para enviar e receber fotos, o que é proibido nos nossos termos de uso”. Por enquanto, como ainda não está esclarecida a causa dos vazamentos, o melhor a fazer é substituir sua senha do Snapchat, por segurança.