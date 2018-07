Projeto, chamado de DataViva, estará no ar na quinta-feira e fornecerá dados sobre trabalho e exportação no território nacional

Cesar Hidalgo, do MIT, criou o Product Space e participou do DataViva FOTO: Divulgação

SÃO PAULO – O governo do Minas Gerais lança hoje o DataViva, plataforma de armazenamento e visualização de dados sobre trabalho e exportações no Brasil, com foco nos municípios mineiros.

Desenvolvido em parceria com professores do Massachusetts Institute of Technology (MIT) e da Universidade de Harvard, nos EUA, o DataViva permite o acesso rápido de qualquer usuário a informações como a ocupação dos habitantes dos estados brasileiros, ou os principais produtos exportados por cada município.

Além de ser uma base para pesquisas profundas, o serviço também é útil para o acompanhamento e a sugestão de políticas públicas.

O projeto conta com o uso de Big Data – o processamento e a visualização de uma grande quantidade de informações – e foi inspirado no Product Space, site que une estatísticas semelhantes sobre os EUA.

Na versão que entrará no ar na quarta-feira, o DataViva coloca à disposição dados dos últimos dez anos, captados junto aos ministérios do Trabalho e Emprego (MTE) e Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC). A ferramenta estará disponível no endereço dataviva.info.