Anunciado há pouco mais de um mês, o Fórum Virtual de Cultura Digital foi lançado oficialmente ontem pelo Ministério da Cultura em São Paulo. O ministro, Juca Ferreira, e sua equipe se reuniram com blogueiros convidados para explicar a novidade. A ideia é que o site, www.culturadigital.br, seja um local de discussões com os internautas para projetos do governo na área.

“É a primeira vez que um ministro de Estado faz uma coletiva para blogueiros”, afirmou o ministro no evento do qual o Link participou. “Os blogs permitem um maior debate das propostas”, disse, utilizando como exemplo as discussões sobre as mudanças na Lei Rouanet em que, afirma, a mídia de massa só criticou, enquanto os blogs “instituíram um maior debate, mesmo que uns fossem contra e outros fossem a favor da medida”.

O Fórum Virtual de Cultura Digital vai nessa linha. É como se fosse uma rede social. Só que ao invés de colocar todos os seus dados lá dentro, o usuário cadastra no perfil seu Twitter, blog e YouTube já existentes. O espaço possui fóruns para discussões, onde os internautas discutem e dão sugestões de projetos para o governo.

Já há cinco temas para discussão: conservação de acervos; novos modelos de negócio para a cultura na internet; popularização da banda larga; arte digital; e comunicação digital. “Esses são os eixos que pensamos para os debates até agora. Mas o fórum é livre para os internautas proporem outras questões relacionadas à cultura digital”, explicou o coordenador de Cultura Digital do MINC, José Murilo Jr. Segundo ele, essas discussões irão ajudar, inclusive, ao ministério delinear melhor o próprio conceito de cultura digital.

Em outubro, as discussões feitas no site, do qual qualquer pessoa pode participar, devem dar origem a um evento para reunir as propostas e encaminhá-las para virarem de fato projetos. “Mas a ideia é que, mesmo depois disso, o site continue a funcionar, que seja um fórum permanente”, afirmou Murilo Jr.

Segundo ele, o espaço também será utilizado para colocar projetos já prontos em consulta popular. Em agosto, por exemplo, o ministério deve disponibilizar seu projeto de alterações nas leis de direitos autorais, os quais já são foco de discussões há três anos em seminários. O próprio projeto de lei 84/1999, a polêmica Lei Azeredo, deve entrar em consulta pública no site para que os internautas dêem sugestões e discutam.