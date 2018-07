Um dos maiores sucessos recentes do mundo dos games acaba de atingir uma nova marca: nesta quinta-feira, 2, a empresa sueca Mojang anunciou que seu jogo Minecraft já vendeu mais de 100 milhões de cópias desde seu lançamento, em 2009.

Com seu visual colorido e retrô, com blocos que lembram os antigos videogames em 8-bit, Minecraft vendeu exatamente 106,9 milhões de cópias em suas versões para consoles, smartphones e PCs – desde o início de 2016, o jogo tem uma média de 53 mil cópias vendidas por dia. Minecraft se destaca também por ser um jogo aberto, que dá a seus jogadores a possibilidade de fazer qualquer coisa – de se engajar em batalhas com animais a até fazer diferentes tipos de construções, com alto potencial educacional.

No anúncio, feito em seu próprio blog, a Mojang comentou que se todas as pessoas que compraram Minecraft formasse um país, ele seria o 12º mais populoso do mundo. Hoje, mais de 40 milhões de pessoas jogam Minecraft todos os meses – quatro delas, na Antártica.

Com a marca, Minecraft se torna parte de um seleto clube de franquias de games que já venderam mais de 100 milhões de unidades, como o jogo de futebol FIFA, a série de games Lego, The Sims e os icônicos Pokémon, Mario e Sonic. Vale lembrar que hoje Minecraft, bem como a empresa que o criou, a Mojang, pertencem à Microsoft, que adquiriu a desenvolvedora por US$ 2,5 milhões em 2014.