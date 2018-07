Um dos maiores trackers de torrents do mundo, o Mininova.org, praticamente encerra suas atividades hoje. Atendendo a uma decisão da côrte de Utrecht de agosto, o tracker tirou do ar todos os torrents que não fazem parte do conteúdo chamado Content Distribution, um projeto do site que permite que novos artistas de todos os segmentos distribuam seus trabalhos através de torrents.

Qualquer outro tipo de arquivo torrent não está mais disponível no site. Na nota oficial do Mininova, os responsáveis pelo site dizem que ainda consideram apelar da decisão, mas enquanto não decidem, resolveram seguir a ordem judicial para não serem tirados do ar totalmente (ou sofrer sanções financeiras).

Aos poucos, os usuários de torrent vão ficando orfãos dos maiores trackers abertos. O próximo desafio das grandes corporações na luta contra a pirataria será conseguir tirar do ar iniciativas mais descentralizadas, como o DC++, trackers privados de torrent (em que o usuário só pode entrar convidado) e as redes ‘underground’ de trocas de arquivo, que se estruturam através das centenas de site de compartilhamento – como rapidshare e megaupload.