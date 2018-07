??? Paulo Bernardo critica problemas de conexão que ocorreram em São Paulo e afirma que a Anatel deve tratar do assunto

Ministro fala na Câmara dos Deputados em 29 de abril. FOTO: CELSO JUNIOR/AE

BRASÍLIA – O ministro das Comunicações, Paulo Bernardo, considerou “lamentável” a pane no serviço de internet banda larga Speedy da Telefônica, que gerou dificuldades de acesso para os usuários na tarde de segunda-feira, 13, em São Paulo e cidades do interior do Estado.

Segundo ele, a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) deverá tratar do assunto. ”Eu vi (a pane) e acho lamentável, até porque eles já tiveram problemas graves no ano passado. Esse tipo de pane ocorre, mas a empresa precisa criar rotas alternativas, criar formas de ter imediato ressarcimento”, disse o ministro.

Segundo ele, ainda que o serviço tenha sido restabelecido em cerca de 30 minutos, em se tratando de internet, esse tempo “é uma eternidade”. “Para a empresa é péssimo porque passa uma imagem ruim, além de ter uma repercussão econômica também”, comentou Bernardo.

O ministro afirmou que vai perguntar sobre o assunto ao presidente da Anatel, Ronaldo Sardemberg. “Tem que fiscalizar, cobrar. A Anatel deve tratar o assunto”, afirmou, em entrevista há pouco. Para Bernardo, a empresa precisa investir em gestão e em rotas alternativas para o serviço que possam ser usadas em casos de pane.

/ Eduardo Rodrigues (AGÊNCIA ESTADO)