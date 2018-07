No modelo adotado para tablets, pelo menos 20% do conteúdo deve ser local para haver redução de impostos

BRASÍLIA - O governo quer estender aos telefones celulares os benefícios fiscais dados a computadores e tablets, desde que esses aparelhos tenham um determinado porcentual de peças e serviços nacionais.

“Nos tablets, quem produzir no Brasil pelo menos 20% de conteúdo local, que em três anos pode chegar a 80%, tem incentivo fiscal, com redução de imposto da ordem de 36%. Queremos que esse mesmo modelo se estenda para os celulares”, afirmou há pouco o ministro de Ciência, Tecnologia e Inovação, Aloizio Mercadante, após participar do programa Bom Dia, Ministro, da EBC.

O ministro lembrou que essa política também está sendo adotada na indústria automotiva, na qual veículos com 65% de conteúdo local têm uma alíquota menor de imposto. Disse ainda que a ideia deve ser estendida a outros produtos eletroeletrônicos. “É isso que nós queremos na indústria automobilística, nos celulares e, depois, também nos televisores, na indústria eletroeletrônica”, afirmou Mercadante.

