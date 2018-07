Por app da produtora será possível ver filmes como ‘Pulp Fiction’ e ‘Gangues de Nova York’ por streaming a US$3

Cena de Pulp Fiction, que poderá ser visto pelo Facebook. FOTO: Reprodução

LOS ANGELES – A Miramax anunciou nesta segunda-feira, 22, em seu blog oficial uma parceria com o Facebook para lançar um aplicativo de streaming que permitirá assistir filmes do estúdio através da rede social.

Por enquanto o aplicativo beta, chamado Miramax eXperience, oferece 20 títulos para alugar por 48 horas a um preço de 30 créditos do Facebook – o equivalente a US$ 3, mas o estúdio pretende vender seus filmes futuramente para que o usuário possa armazenar e assistir quando desejar.

Dentre os filmes disponíveis, estão obras como “Chicago”, “Gangues de Nova York”, “Gênio Indomável” e “Pulp Fiction – Tempo de Violência”. “Pensamos muito no Facebook e no que poderia significar para o futuro deste negócio”, disse o diretor-executivo da Miramax, Mike Lang, cuja entidade se associou com as empresas Ooyala e AllDigital para criar a ferramenta em oito semanas.

Por sua vez, oferecer filmes em streaming através do Facebook está virando uma tendência. Na semana passada, a Universal anunciou “O Grande Lebowski” como seu primeiro título para aluguel através do seu aplicativo Social Theater, segundo o portal especializado “Deadline”.

Em março, foi a vez da Warner Bros. fazer o mesmo com filmes como “Batman: O Cavaleiro das Trevas” e “A Origem”. Por enquanto, o aplicativo da Miramax está disponível nos Estados Unidos, Inglaterra e Turquia e, espera-se que França e Alemanha sejam os próximos mercados beneficiados pela ferramenta.

