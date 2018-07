Um computador controlado apenas com o movimento dos dedos, sem a necessidade de nenhum dispositivo especial. É isso que permite a BiDi Screen, criada no Massachusetts Institute of Technology, que usa sensores ópticos inseridos em telas de LCD para criar uma interface controlada por gestos.

No vídeo demonstrativo do projeto, os pesquisadores conseguiram mover objetos virtuais usando apenas o movimento das mãos e também o toque, já que a BiDi Screen é também touchscreen.

Existem diversos experimentos com interfaces interativas, como o Sixth Sense (também do MIT), que usa câmeras e pequenos sensores manuais, e o Projeto Natal, da Microsoft. A diferença do protótipo é que ele não requer o uso de câmera, lentes, projetores ou luvas e sua tecnologia poderia ser incorporada às telas dos celulares.

Com o projeto completo, os pesquisadores planejam transformar essa tecnologia em uma espécie de câmera de alta resolução que substituiria as webcams. Saiba mais sobre a experiência aqui.