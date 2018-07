SÃO PAULO – O MIT Technology Review publicou nesta quarta-feira, 19, o seu ranking anual das 50 empresas mais inteligentes do mundo. O resultado deste ano é curioso por causa de uma ausência: a Apple, sexta colocada no ano passado, sequer aparece na lista deste ano. Não há, no entanto, nenhum posicionamento sobre as razões para a empresa ficar fora da lista.

A primeira do ranking é a Illumina, da área de sequenciamento genético que, segundo o MIT, tem se destacado diante da concorrência. A segunda colocação ficou com a Tesla, desenvolvedora de carros elétricos. Na sequência, fechando as cinco primeiras colocações, aparecem Google, Samsung e Salesforce.com.

Outros nomes conhecidos que aparecem na lista são Amazon, Square, as chinesas Baidu e Xiaomi, IBM, Jawbone e Kickstarter.