SÃO PAULO – O Massachusetts Institute of Technology (MIT) anunciou nesta terça-feira, 29, que fará um teste ousado com seus alunos no próximo semestre letivo (que começa em setembro, nos Estados Unidos): cada estudante da graduação receberá um crédito de US$ 100 em bitcoins.

A instituição quer analisar como os estudantes usarão esse crédito, assim como incentivar o empreendedorismo e atividades acadêmicas que envolvam a moeda. Com a iniciativa, o MIT se torna o primeiro lugar no planeta a promover o acesso em massa ao Bitcoin e realizar pesquisas e experimentações com a moeda.

O projeto faz parte do MIT Bitcoin Club, criado para estudar e difundir iniciativas envolvendo a moeda virtual entre os alunos da universidade. Dois estudantes que participam do grupo, Jeremy Rubin e Dan Elitzer, conseguiram um financiamento de US$ 500 mil para distribuir bitcoins entre 4.528 alunos.

“Dar aos estudantes acesso à moedas virtuais é a mesma coisa que dar a eles acesso à internet no surgimento da web”, afirmou Rubin.

Antes de distribuir a moeda, a instituição promoverá uma série de palestras e debates sobre o assunto.