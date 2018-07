Compartilhamento excessivo de informações pessoais é uma das marcas dos usuários de redes sociais no celular ou tablet

SÃO PAULO – Se a internet permitiu o livre acesso a todo tipo de conteúdo, os dispositivos móveis eliminaram as restrições de tempo e espaço desse hábito. O acesso é feito de qualquer lugar, a qualquer hora e através de aparelhos cada vez mais básicos na vida das pessoas (celulares e tablets).

“Dá para usar um celular como computador, câmera e filmadora. A internet móvel se tornou sinônimo de liberdade”, diz Leslie Orsioli, diretora da agência de mídias sociais We Are Social.

Entre os apelos do uso das redes sociais no celular, o imediatismo é o mais evidente.

“O mobile impulsiona comportamentos que exploram localização e questões do ambiente em que o usuário se encontra”, diz o diretor do Instituto de Tecnologia e Sociedade, Carlos Affonso Souza. “Mas certamente o compartilhamento de informações de maneira impulsiva e a instantaneidade da comunicação são incentivadas pelas aplicações móveis, que criam um ambiente propício para esses dois fenômenos. Não é um mal do mobile em si, mas do design que incentiva esse envio de conteúdo por impulso.”

Para Juliana Sawaia, gerente na Ibope Media, “o mobile favorece o ‘oversharing’”, expressão que se refere ao compartilhamento excessivo da vida pessoal nas redes sociais. “As pessoas querem fazer parte de um contexto, elas querem compartilhar experiência. O digital extrapola isso. Nesse contexto, o mobile se torna uma ferramenta imprescindível desses diálogos sociais imediatos.”

À mostra. A indução ao comportamento impulsivo faz parte da internet e se potencializa quando a internet está, no caso dos celulares e tablets, à mão. Segundo Souza, a ação impensada é “muito mais natural e suave porque estamos envolvidos em um ambiente que considera natural tirar fotos, mandar uma mensagem ou fazer vídeos nas mais variadas situações”. E quando a situação é privada e o conteúdo, íntimo?

“É um assunto novo e que precisa ser debatido. O primeiro passo é educar a sociedade a não postar coisas que podem se tornar públicas”, diz Fábio Coelho, diretor-geral do Google no Brasil. “Isso já existia, mas a internet potencializa. A composição narcisismo-exibicionismo permite o surgimento de situações desagradáveis”, diz, referindo-se ao caso das adolescentes de 16 anos e 17 anos que cometeram suicídio após terem suas imagens íntimas compartilhadas por terceiros pelo aplicativo móvel Whatsapp.

Para Leslie, da We Are Social, o dispositivo móvel se torna objeto de promoção da exposição exagerada, já que “basta um toque na tela para postar uma foto, gravar um vídeo, enviar um ‘snap’ ou uma mensagem para um grupo de 10 pessoas”. Para ela, isso é o que caracteriza a “geração selfie” (termo originado da prática de tirar fotos de si), dona de “mais instrumentos e meios de promoção de seus status”.

A nova geração tem na internet formas de validação de quem são e do que vivem. Em parte pelo fato de que experiências de vida servem como símbolos de status num país desigual, segundo Juliana, do Ibope. Mas em parte também pela necessidade natural de se alimentar o próprio ego. “Podemos chegar numa geração de egocêntricos. ‘Sou linda, minha vida é ótima, minha comida é uma delícia’. Você posta uma foto sua no espelho, ganha curtidas e isso faz bem para o ego.”

Marca. As redes sociais mais importantes já contam com a maior parte dos usuários acessando suas plataformas pelo celular. O mobile, assim, ganha importância e passa a fazer parte também da estratégia das empresas que querem se manter relevantes em meio às mudanças.

“Um comercial na TV pode atingir 60 mil pessoas e nenhuma delas partir para a ação de conversão (em consumo)”, diz Ana Erthal, professora de marketing digital na ESPM. “Uma ação bem conduzida nas redes pode ser totalmente eficiente ao falar com pessoas que desejam seus produtos, que ‘curtiram’ sua página e assumiram o seu vínculo de alguma forma.”

Para Leslie, o segredo é um só. “Conteúdo.

É a estratégia sempre. Estamos conectados na maior parte do nosso dia e avidamente buscando por conteúdos que nos interessem, que nos conectem de fato a algo que valorizamos, seja em forma de branding, seja em forma de experiência ou de histórias. Conteúdo é rei e sempre será. Um bom conteúdo fala por si só.”