José Maria Tomazela

SOROCABA

Foto da paineira publicada no perfil do tatuador Rodrigo Finott deu origem à campanha para impedir a sua derrubada. FOTO: REPRODUÇÃO/RODRIGO FINOTT/FACEBOOK

A rápida mobilização da população no Facebook impediu a derrubada de uma paineira centenária, em Porto Feliz, região de Sorocaba (SP). A árvore seria suprimida por estar no traçado da duplicação da rodovia Marechal Rondon (SP-300), mas o internauta Rodrigo Finott postou fotos do exemplar e protestou contra a derrubada. Em poucos minutos uma legião de internautas inseriu comentários defendendo a árvore. Até uma passeata, que culminaria com um abraço na paineira solitária, chegou a ser marcada.

A mobilização chegou ao gabinete do prefeito Claudio Maffei (PT) e, depois de entrar em contato com a concessionária, ele baixou um decreto na segunda-feira, 30, declarando “imune ao corte” a paineira existente no quilômetro 123,8 da rodovia. O decreto estabelece multa de R$ 62,5 mil a que cortar ou mandar derrubar a árvore. De acordo com sua assessoria, a empresa não se opôs a mudar o projeto e manter a paineira no local.

Finnot, que trabalha como tatuador, ficou surpreso com a rápida reação da comunidade. “Foi só levantar a questão e todo mundo passou a se preocupar com o corte da paineira.” O próprio prefeito, em seu perfil no Facebook, reconheceu a ação vitoriosa dos internautas. “Graças à rede social — e à nossa galera consciente — salvamos a paineira centenária. Parabéns a todos! Começaremos nossa Semana do Meio Ambiente tendo o que demonstrar: mobilização”, postou.