Segundo a empresa americana, isso faz do game o maior lançamento da história do entretenimento. O recorde era de Harry Potter e o Enigma do Príncipe, que arrecadou nos primeiros cinco dias US$ 394 milhões. Comparativamente, Grand Theft Auto IV arrecadou US$ 310 milhões nos primeiros 5 dias.

Mais de 2,2 milhões de jogadores se conectaram ao serviço Xbox Live para rodar o jogo em um mesmo dia, consumindo mais de 5,2 milhões de horas em partidas multiplayer. Bobby Kotick, CEO da Activision, afirmou que esse é um fenômeno pop sem precedentes.

Um dado curioso sobre o game: a versão de Xbox 360 vendeu o dobro que a de PS3. Em parte, esse resultado é reflexo da robustez do serviço online Xbox Live. ALém de rodar melhor, a Xbox Live reúne um número de jogadores muito maior que a PSN, rede online do PlayStation 3.