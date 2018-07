O jogo da Activision Blizzard foi lançado no início de novembro e chega ao patamar alcançado por World of Warcraft

A Activision Blizzard, maior produtora de videogames dos Estados Unidos em valor de mercado, disse que o título “Call of Duty: Modern Warfare 3″ superou US$ 1 bilhão em vendas desde o lançamento em 8 de novembro.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter, no Facebook e no Google+

A companhia, cuja mais rentável franquia “World of Warcraft“, gerou US$ 1 bilhão em receita no ano passado, também informou que seu novo jogo infantil “Skylanders” superou suas expectativas de vendas.

A Activision deve enfrentar forte concorrência da rival Electronic Arts, cujo game multiplayer baseado nos filmes da série de “Star Wars” será lançado em 20 de dezembro.

Veja o trailer do jogo:

[kml_flashembed movie="http://www.youtube.com/v/coiTJbr9m04" width="580" height="325" wmode="transparent" /]

E um mais engraçadinho:

[kml_flashembed movie="http://www.youtube.com/v/zuzaxlddWbk" width="580" height="325" wmode="transparent" /]

/ REUTERS

—-

Leia mais:

• Jogos violentos podem alterar funções cerebrais

• O caminho que levou ao ‘Modern Warfare 3'

• Jogos melhoram nível de inglês de estudantes