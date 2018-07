Último versão do jogo ‘Call of Duty’ arrecadou quantia em seu primeiro dia de vendas nos EUA e no Reino Unido

O jogo de tiro em primeira pessoa Call of Duty: Modern Warfare 3, da Activision Blizzard, arrecadou mais de US$ 400 milhões em vendas em seu primeiro dia nas lojas nos EUA e no Reino Unido.

A Activision disse em um comunicado nesta sexta-feira, 11, que seu maior título de fim de ano havia vendido 6,5 milhões de unidades, quebrando o recorde do ano passado de 5,6 milhões de unidades – US$ 360 milhões em vendas.

A versão do jogo lançada no ano passado, chamada Call of Duty: Black Ops, gerou US$ 1 bilhão em receita em menos de dois meses.

/ Liana B. Baker (REUTERS)

