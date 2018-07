Chris O’Brien

Andrew Tangel

LOS ANGELES TIMES

LOS ANGELES – Num surpreendente golpe contra uma nova maneira de adquirir bens e serviços, a maior bolsa mundial de câmbio e comercialização da moeda bitcoin foi fechada ontem, dando início à venda em massa do ativo e afastando muitos dos investidores interessados – talvez para sempre.

“Trata-se de algo extremamente destrutivo”, disse Mark Williams, especialista em gestão de risco e antigo examinador do Federal Reserve (Fed, o banco central americano). “Estamos testemunhando muitos dos defeitos nesse sistema.”

As misteriosas circunstâncias que levaram ao fechamento da bolsa de câmbio Mt. Gox, em Tóquio, só fizeram aumentar a ansiedade em relação à moeda virtual, que há apenas um mês estava se valorizando e conquistando público.

Depois de anunciar que os usuários não poderiam sacar seus fundos, a Mt. Gox interrompeu subitamente todas as operações, incluindo o próprio site. Os usuários da Mt. Gox podem ter perdido mais de US$ 300 milhões em bitcoins naquela que foi a maior e mais recente série de retrocessos para a moeda virtual.

A moeda só existe na rede, e seu valor tem como base um algoritmo. Investidores compram bitcoins usando dólares, euros e outras moedas reais. Uma compra com bitcoins costuma envolver a transferência de uma quantia da “carteira digital” do comprador para a carteira do vendedor na internet.

O golpe contra a credibilidade da bitcoin ressaltou todos os temores para os quais os críticos chamavam a atenção. Por ser um ambiente anônimo e sem regulamentação, é provavelmente impossível para os usuários saberem quem pode ter ficado com milhares de bitcoins desaparecidas – e não há como recuperá-las.

Esta virada súbita na sorte é dolorosa para os entusiastas, pois a bitcoin estava próxima de ser aceita por parte do público há apenas algumas semanas, graças ao crescente apoio de investidores, bancos e agências reguladoras.

Complicações

As semanas mais recentes foram complicadas para a bitcoin. No fim de janeiro, o diretor executivo de outra bolsa de negociação de bitcoins foi detido sob a acusação de lavagem de dinheiro; a Rússia proibiu a moeda virtual; e a Apple tirou de sua loja de aplicativos um popular programa envolvendo bitcoins em decorrência de preocupações quanto à sua legalidade.

Mas a derrocada da Mt. Gox supera todos esses problemas em dimensão e abrangência. Embora haja outras bolsas nas quais as pessoas podem comprar e vender bitcoins, a Mt. Gox era a maior delas.

“O fechamento da Mt. Gox é para a bitcoin o mesmo que o fechamento da Bolsa de Nova York seria para o nosso mercado de ações”, disse James Angel, professor de finanças da Universidade Georgetown.

A Mt. Gox só divulgou um breve pronunciamento na terça-feira: “Diante das notícias veiculadas recentemente e das potenciais repercussões nas operações da Mt. Gox no mercado, foi tomada a decisão de interromper momentaneamente todas as transações com o objetivo de proteger o site e nossos usuários.”

Em toda a comunidade bitcoin, a Mt. Gox foi criticada pela sua maneira de lidar com a crise. “Como ocorre com qualquer nova indústria, há certos praticantes mal-intencionados que precisam ser afastados”, disse um comunicado de várias empresas de bitcoin.

/ TRADUÇÃO DE AUGUSTO CALIL