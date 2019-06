Facebook Fed acredita que a libra, moeda do Facebook, deve encontrar regulação

Leia mais

A libra, moeda digital do Facebook anunciada nesta terça, 18, deve encontrar ambiente regulatório, segundo o Fed, banco central dos EUA. A declaração foi dada nesta quarta, 19, por Jerome Powell, presidente do Fed, durante reunião da instituição. "Temos alta expectativa de um ponto de vista de segurança e de regulação se eles decidirem avançar com o projeto", disse ele.

O dirigente confirmou que o Facebook conversou com o Fed sobre regulação. "O Facebook fez amplas reuniões com reguladores, autoridades e muitas pessoas sobre seus planos e isso certamente inclui a gente", falou. Powell acredita que, apesar de benefícios, moedas digitais podem apresentar riscos em potencial, principalmente as que são adotadas em larga escala.

Ele, porém, disse que não acredita que a libra possa abalar a capacidade do Fed de conduzir política monetária, preocupação levantada por especialistas ouvidos pelo Estado. "Moedas digitais ainda estão em sua infância", disse.

O dirigente lembrou que o Fed não tem autoridade sobre criptomoedas, isso estaria ligado a agência de proteção ao consumidor, mas que bancos centrais têm influência sobre a sua adoção. "O Fed tem papel importante no sistema de pagamentos", disse.