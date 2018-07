O presidente do Fed, o banco central americano, ponderou sobre riscos de moedas como o Bitcoin

WASHINGTON – O Bitcoin e outras moedas virtuais, assim com qualquer sistema de pagamentos online, são promissores no longo prazo e podem um dia garantir um sistema de pagamentos mais seguro e eficiente, afirmou o presidente do Federal Reserve, Ben Bernanke, em carta divulgada hoje.

Por outro lado, as moedas virtuais também impõem riscos “relacionados ao cumprimento da lei e questões de supervisão”, segundo a carta, que foi enviada ao Comitê sobre Segurança Interna e Assuntos Governamentais do Senado norte-americano.

Agências federais, como os departamentos da Justiça e do Tesouro, também afirmaram em cartas que os sistemas de pagamento online oferecem serviços financeiros legítimos. O Bitcoin avançou para novas máximas, acima de US$ 600, em meio à expectativa de que receberia o aval de reguladores financeiros.

Ainda hoje, o comitê vai realizar uma audiência sobre o fechamento pelo governo, no mês passado, do site Silk Road, especializado na venda de medicamentos com o uso exclusivo de bitcoins. Segundo Bernanke, o Fed não possui autoridade para supervisionar moedas virtuais de forma direta, mas normalmente monitora as ocorrências no setor.

/Agência Estado