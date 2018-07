Os desenvolvedores de videogame afirmam terem se posicionado para capitalizar no futuro do entretenimento digital. Os investidores esperam algo mais convincente. Os diretores das maiores fabricantes norte-americanas de games, falando no Reuters Global Media Summit, explicaram porque as críticas dos investidores são injustificadas.

Alguns argumentam que os investidores não estão entendendo a oportunidade em mãos à medida que a indústria migra para a era digital, o que melhora as margens. Novas tecnologias como gesticulação e 3D podem ampliar o mercado consumidor.

Ainda, os investidores continuam céticos até o momento sobre a capacidade da indústria de lucrar com as novas tendências do ramo. As ações das desenvolvedoras de games nos Estados Unidos vêm apresentando um desempenho abaixo da média desde o início da crise financeira em 2008.

A indústria global de videogames é caracterizada pela volatilidade, impulsionadas pelas franquias de grande sucesso como “Call of Duty” e “Grand Theft Auto.” Mas novas oportunidades têm ajudado as editoras gerir a imprevisibilidade do negócio .

O presidente-executivo da Activision, Bobby Kotick, disse que o investidor não entende bem o modelo de negócio da empresa, com a maior parte da receita e lucro provenientes de jogos online em vez de títulos famosos.

“Eu acho que vai demorar um pouco antes que o investidor realmente entenda as diferenças entre uma empresa como a nossa e algumas das outras empresas que, historicamente, têm servido como base de comparação para nós”, disse Kotick.

O presidente-executivo da Electronic Arts, John Riccitiello, disse que os jogos digitais, incluindo plataforma online, móvel e downloads, corresponderão pela maior parte do crescimento da indústria nos próximos anos.

Mesmo com o vai e vem do mercado, a atual geração de consoles fabricada pela Microsoft, Sony e Nintendo, começam a dar sinais de desgaste./(REUTERS)