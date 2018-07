Empresa responsável por Bis e Halls vai selecionar cinco startups da área de mobile para receber R$ 50 mil e desenvolver inovações para suas marcas

SÃO PAULO – Em busca de soluções inovadoras, a Mondelez International, empresa responsável por marcas de “snacks” da antiga Kraft Foods, como Trident, Bis, Halls e Sonho de Valsa, anunciou durante o DEMO Brasil, nesta terça-feira, 25, o lançamento do programa Mobile Futures no Brasil. Por meio da iniciativa, a companhia vai selecionar startups brasileiras para trabalhar com algumas de suas principais marcas em troca de R$ 50 mil para financiar um projeto.

—-

Podem participar startups brasileiras com menos de quatro anos de existência e que tenham uma tecnologia móvel funcional pronta para ser implantada, com foco em áreas como SMS, varejo mobile, social e aplicativos. A empresa está interessada em negócios mais maduros e exige que as startups participantes tenham recebido investimento externo ou feito parte de algum programa de incubação ou aceleração.

As cinco empresas selecionadas para participar do programa vão trabalhar com as marcas Trident, Bis, Halls, Club Social e Tang e receberão R$ 50 mil cada para financiar seu piloto. Na primeira semana do programa será feita uma imersão entre marca e startups para troca de conhecimentos e experiências. A partir daí, os participantes terão 90 dias para planejar e ativar os pilotos desenvolvidos.

“O Brasil não só está na frente em tecnologia móvel, como também é um mercado crescente para a Mondelez International. É por isso que estamos ansiosos em ter o Brasil como nosso próximo mercado-chave para o Mobile Futures”, diz Bonin Bough, Vice-Presidente Global de Mídia e Engajamento do Consumidor da Mondelez International. “Nosso objetivo é ser um dos maiores anunciantes em mobile no mundo.”

Alguns critérios para a seleção são: a originalidade do conceito, sua missão e tecnologia, relevância e confiança do serviço, potencial de mercado e diferenciação, estabilidade e resultados financeiros, assim como a relevância da tecnologia e a possibilidade de trabalhar junto com as marcas.

As inscrições podem ser feitas no site do Mobile Futures entre 25 de junho e 21 de julho. A empresa vai fazer uma pré-seleção e as empresas escolhidas serão convidadas para fazer um pitch (uma apresentação curta e ao vivo sobre o negócio) para os organizadores do programa. A partir daí serão escolhidas as cinco startups que vão integrar o Mobile Futures.

“Hoje, a Mondelez Brasil investe mais de 15% do seu orçamento total de marketing em mídias digitais e nós acreditamos que existem mais oportunidades, principalmente quando o assunto é mobilidade. Nós estamos criando uma cultura de empreendedorismo interno, refletindo novas ideias e maneiras de nos conectar com nossos consumidores”, diz Natacha Volpini, Gerente de Mídia Digital na Mondelez Brasil.

O programa Mobile Futures já foi realizado nos EUA e tem um série de parceiros no Brasil que devem atuar no programa, como a Endeavor, Wayra, 21212, Papaya Ventyres, Anjos do Brasil, entre outros.