Monica diz ser a “paciente zero” da internet, por ser a primeira pessoa a ter sua “reputação destruída na rede”. FOTO: Reuters Monica diz ser a “paciente zero” da internet, por ser a primeira pessoa a ter sua “reputação destruída na rede”. FOTO: Reuters

SÃO PAULO – A famosa ex-estagiária da Casa Branca, Monica Lewinsky, criou hoje uma conta no Twitter (@MonicaLewinski), que já foi verificada pela empresa, o que garante a veracidade do perfil. Ela já tem mais de 30 mil seguidores no site.

No Twitter, Monica se define como uma “ativista social, oradora pública, colaboradora da Vanity Fair e ‘tricoteira de coisas sem mangas’”.

O anúncio da conta foi realizado durante a participação de Monica na “Cúpula dos Menores de 30“, realizada pela revista Forbes, que teve entro os participantes Malala Yousafzai, ganhadora do Nobel da Paz. Essa foi a primeira fala em público de Monica em 13 anos.

Na apresentação, Monica disse ser a “paciente zero” da zero da internet, por ter sido a primeira pessoa a “ter sua reputação destruída pela internet”.

Ela ficou emocionada ao falar sobre a repercussão do seu envolvimento com o ex-presidente Bill Clinton e disse que casos de ciberbullying como o do estudante Tyler Clementi, que se matou após um colega de quarto divulgar na internet um vídeo no qual aparecia beijando outro homem, a inspiraram a voltar a público para contar sua história. Ao final do evento, ela foi aplaudida de pé pela plateia.