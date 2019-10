Pioneiro do Vale do Silício, o gestor de fundos de capital de risco Don Valentine morreu nesta sexta-feira, 25, em sua casa em Woodside, na Califórnia. Com 87 anos, Valentine trabalhou nas empresas que deram origem ao Vale, como a Fairchild Semiconductor, e fundou um dos principais fundos da região, o Sequoia Capital, que já investiu em empresas como Facebook, Oracle e Nubank. De quebra, Valentine também escreveu cheques para empresas como Atari, Cisco e Apple.

Nascido em 1932, em Nova York, ele estudou Química antes de começar sua carreira – o primeiro passo foi dado em 1959, quando ele entrou na fabricante de chips Fairchild, lembrada muitas vezes como a “startup original do Vale do Silício”. Em uma entrevista em 2013, Valentine disse que quando chegou à região, o termo “Vale do Silício” ainda não havia sido criado. Ele também passou pela National Semiconductor, uma empresa derivada da Fairchild.

Sequoia Don Valentine, pioneiro do Vale do Silício

Em 1972, ele criou a Sequoia, em cujo escritório foram criadas empresas como a Sierra Semiconductor e a produtora de games Electronics Arts. Valentine também investiu na Atari em 1975, e em 1978, escreveu um cheque de US$ 150 mil para a Apple. Ele também investiu na Cisco e foi seu presidente de conselho por três décadas. Segundo John Chambers, que foi presidente executivo da fabricante de infraestrutura de telecomunicações, Valentine sempre foi um “líder forte e que gostava de ter um papel ativo nas empresas em que apoiava.”

Em meados dos anos 1990, Valentine deixou o comando da Sequoia para a dupla Michael Moritz e Doug Leone. “A vida de Don está intrinsecamente costurada no tecido do Vale do Silício”, disse Leone, em uma nota. “Ele deixou a sua marca em todos os que tiveram a honra de trabalhar com ele – o que significa os fundadores e líderes de algumas das empresas mais importantes do final do século XX.”

Em um texto publicado no site da Sequoia, a empresa lembrou suas idiossincrasias. “Ele gostava de tinta verde, nunca bebia café, ouvia atenciosamente e entendia a virtude do silêncio”, diz o texto. Valentine costumava avaliar startups de acordo com sua resposta a uma questão: “Quem se importa?”.

Em uma entrevista concedida em 2013, Valentine explicou um elemento de seu sucesso. “A chave de se fazer bons investimentos é assumir que o passado está errado. Fazer algo não é sobre parte do passado, é fazer sobre algo inteiramente diferente”, disse. / TRADUÇÃO DE BRUNO CAPELAS