Michael Hart, criador do acervo de domínio público do Projeto Gutenberg, morreu aos 64 anos nos EUA

SÃO PAULO – O criador do Projeto Gutenberg, Michael Hart, morreu na terça-feira, 6, nos EUA. Ele é considerado um dos pioneiros no desenvolvimento de livros eletrônicos com seu projeto para criar um acervo de livros digitalizados, a maioria de domínio público.

—-

Hart começou o projeto em 1971 com a digitalização da Declaração de Independência dos EUA. Além de digitalizar o conteúdo, ele o compartilhou com seus amigos. Isso o fez ter a ideia de criar o Projeto Gutenberg, projeto de digitalização e distribuição colaborativa de livros eletrônicos.

“Uma coisa sobre os livros eletrônicos que a maioria das pessoas não entende é que eles são a primeira coisa que nós podemos ter tanto quanto quisermos, como o ar”, disse ele há dois meses.

No obituário publicado no site do Projeto Gutenberg, Hart é definido com uma pessoa de amigos, mas “poucas despesas”. “Ele usava remédios caseiros e raramente ia a médicos. Ele consertava sua casa e seu carro. Ele construiu muitos computadores, aparelhos e outros equipamentos, muitas vezes de componentes descartados”.

“Um entendimento mais correto dos eBooks é que eles são um meio eficiente e efetivo de distribuição livre da literatura”, diz o texto.