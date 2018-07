Em 1982, Bill Moggridge projetou um computador portátil cuja tela fazia as vezes de tampa, se fechando sobre o teclado

O Grid Compass, considerado o primeiro laptop da história FOTO: Reprodução

SÃO PAULO – Bill Moggridge, inventor do laptop, morreu no sábado, 8. Ele tinha 69 anos e vinha lutando contra o câncer.

Nasicdo em Londres, Reino Unido, Moggridge se mudou para o Vale do Silício nos anos 70.

Em 1982, como encomenda para a empresa de computadores Grid, projetou um computador portátil cuja tela fazia as vezes de tampa, se fechando sobre o teclado. O computador Grid Compass é considerado o primeiro laptop da história.

O computador não aceitava disquetes nem tinha HD integrado. Mas sua carcaça de magnésio acabou sendo adotada pela NASA e pelo exército americano. Um computador igual ao inventado por Moggridge podia ser encontrado a bordo do ônibus espacial Discovery, em 1985.

O último emprego de Moggridge era diretor do museu de design Smithsonian Cooper-Hewitt.