Jo Yong hak/Reuters O presidente da Samsung, Lee Kun-hee, morreu aos 78 anos.

SEUL - O presidente da empresa de tecnologia Samsung, Lee Kun-hee, morreu neste domingo, 25 (horário local), informou a companhia da Coreia do Sul. O empresário tinha 78 anos e faleceu ao lado da família, incluindo seu filho, o vice-presidente da Samsung, Jay Y. Lee.

De acordo com o comunicado da empresa, Kun-hee estava hospitalizado. Apesar de a causa exata da morte não ter sido informada, ele passou por cirurgia em 2014 após um ataque cardíaco, que deixou sequelas, e se recuperou nos anos 90 de um câncer de pulmão.

Kun-hee, o terceiro filho do fundador da Samsung, Lee Byung-chul, ajudou a transformar o negócio de seu pai no maior conglomerado sul-coreano. "O presidente Lee foi um verdadeiro visionário que transformou a Samsung em líder mundial de inovação e potência industrial. Sua declaração de 'Nova Administração' em 1993 foi a motivação para a visão da empresa de fornecer a melhor tecnologia para ajudar no avanço da sociedade global", disse a Samsung. "Seu legado será eterno."

Desde que assumiu a liderança, ele acompanhou a transição da Samsung como fabricante de televisores rumo à maior produtora de smartphones e chips de memória. Com isso, o magnata virou o dono da maior fortuna da Coreia do Sul, estimada em mais de US$ 20 bilhões, de acordo com a Forbes. / REUTERS e EFE