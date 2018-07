Aaron Swartz fundou startups, fez campanha contra as leis antipirataria e defendia o livre acesso a documentos acadêmicos

SÃO PAULO – O ativista digital Aaron H. Swartz, de 26 anos, cometeu suicídio em Nova York nesta sexta-feira, 11. A informação foi reportada pelo jornal The Tech, do MIT.

A notícia foi revelada pelo tio de Swartz, Michael Wolf, e confirmada por seu advogado, Elliot R. Peters. Swartz era reverenciado por programadores e defendia o livre acesso a documentos acadêmicos.

Com apenas 14 anos de idade, o ativista foi coautor da primeira versão do RSS. Fundou a startup Infogami, que mais tarde se uniria à rede social de compartilhamento de links Reddit.

Swartz esteve envolvido na criação da licença Creative Commons e participava do Laboratório de Ética da Universidade de Harvard, na área de Corrupção Institucional. Também fundou a Demand Progress, grupo que lançou as primeiras campanhas contra a SOPA e PIPA, leis antipirataria nos Estados Unidos.

Um post em seu blog em 2007 indicava que Swartz enfrentava fortes crises de depressão, além de outros problemas de saúde. Em julho de 2011, Swartz foi preso por supostamente realizar o download ilegal de 4 milhões de trabalhos acadêmicos do JSTOR, biblioteca do MIT, a fim de disponibilizá-los online. Ele foi ao tribunal em setembro de 2012, alegando inocência. Há dois dias o JSTOR anunciou que liberaria mais de 4,5 milhões de artigos ao público.

