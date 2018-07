SP Urban 2ª edição estreia na Avenida Paulista no dia 4 de novembro; obras usam tecnologia de reconhecimento facil e de movimentos

SÃO PAULO – O SP_Urban chega à sua segunda edição com trabalhos que envolvem uso de Leap Motion para criação de desenhos no prédio da Fiesp, na Avenida Paulista, e na projeção de retratos digitais dos artistas participantes da mostra de arte (foto).

A mostra acontece todos os dias entre 4 e 28 de novembro, com programação das 20h às 23h45 (deste horário até as 6h as obras serão exibidas em vídeo, repetidamente), na Alameda das Flores, uma travessa da Avenida Paulista, em frente ao prédio da Fiesp e do Sesi.

A edição terá como tema “Cidadão Digital”, que, segundo as curadoras Marília Pasculli e Tanya Toft, “questiona como a cultura digital afeta o modo de agirmos uns com os outros, como nos envolvemos na sociedade através da internet, como vivemos e imaginamos a nós mesmos e as nossas capacidades humanas enquanto vivemos num ambiente cada vez mais computadorizado”, além de contar com obras que exploram como “as nossas vidas são monitoradas e os nossos relacionamentos são simulados e estruturados por redes online”. “Uma realidade existencial na qual os autorretratos, autoimagens e o senso de identidade são manipulados pela estética virtual, fazendo de nós personagens de avatares do mundo real.”

O espaço recebe todo ano mostras (como o File) ou exposições (como esta e esta) que cruzam arte e tecnologia.